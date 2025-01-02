Бывший спецпредставитель Госдепа США рассказал, какой может быть дальнейшая помощь США Украине.

Украина должна настаивать на немедленном членстве в НАТО, ведь это единственное, что может остановить агрессию России. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью LIGA.net.

"Мы слышим постоянные разговоры о том, когда и как привести Украину в НАТО. Я думаю все знают, что это единственное, что Путин уважает. Он уже убедился, что заверения вроде Будапештского меморандума не работают, их не воспринимают серьезно", - отметил Волкер, говоря о гарантиях безопасности для Украины.

Он добавил, что сроки, на которых надо настаивать, - "это немедленно".

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"Я считаю, что мы должны сказать, как только будет прекращение огня, как только будет прекращение боевых действий - мы должны потом привести Украину в НАТО. Это необходимо для того, чтобы предотвратить новую агрессию", - сказал Волкер.

Он прокомментировал заявление будущего специального представителя новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога, что Трамп может завершить войну в Украине в течение нескольких месяцев.

"Я думаю, что это реалистично. Основная причина, почему я считаю это реалистичным, потому что Путин знает, что его экономика в очень плохом состоянии. У них инфляция более 30%, процентные ставки сейчас превышают 21%, у них дефицит рабочей силы, у них дефицит государственного бюджета. И они сжигают резервы. А если цены на нефть и газ снизятся, у них будет еще меньше денег в обращении. Им трудно пополнять свою армию... Путин это знает, но пытается сейчас выглядеть крутым, чтобы подготовиться к будущему "урегулированию"... Поэтому я оптимистично настроен, что это произойдет в 2025 году", - сказал Волкер.

По его словам, у Трампа есть настоящая решимость закончить войну в ближайшее время. Волкер отметил:

"Что касается помощи и вооружения для Украины в будущем, то все указывает на то, что президент Трамп будет продолжать оказывать военную поддержку Украине. Но вероятно в форме кредитов Украине. Украинцы смогут занимать деньги и покупать американское оружие, а не получать помощь от налогоплательщиков".

Он добавил, что в своих подходах Трамп последовательно проговаривает о "мире через силу".

"Это указывает на то, что он понимает, что Путин понимает только силу. И поэтому Трамп должен продолжать демонстрировать силу и обеспечить позицию силы для Украины, чтобы убедить Путина прекратить войну... Нужно создать факты, с которыми ему придется иметь дело, и которые убедят, что Россия не сможет успешно продолжать войну. Именно это надо обеспечить", - сказал дипломат.

В то же время Волкер заметил, что Трамп при этом очень осторожен, чтобы "не персонализировать спор с Россией".

"Он хочет оставить открытой возможность для Путина уйти и не потерять окончательно лицо в глазах своего собственного режима. Поэтому, я думаю, он старается не демонизировать Путина. Вместе с тем, я считаю, он будет принимать такие меры, которые позволят Украине занять сильную позицию. Я бы сказал, что речь идет как о военной помощи Украине, так и санкциях против российского энергетического сектора", - отметил он.

На вопрос, отзовет ли Трамп разрешение нынешнего президента США Джозефа Байдена на дальнобойные удары Украины по РФ, дипломат напомнил, что такого обещания новоизбранный глава Белого Дома не озвучивал. Волкер добавил:

"Трамп провел пресс-конференцию, он раскритиковал это решение. А потом его спросили, не отмените ли вы это решение. А он ответил: я не знаю. Он не обещает отменить это решение".

По его мнению, таким образом, Трамп пытается получить реакцию Путина и опираясь на нее принимать решения. Также спецпредставитель Госдепа обратил внимание, что в январе Украину планирует посетить генерал Кэллог.

"Это будет поездка для выяснения фактов с последующим отчетом. Поэтому я думаю, что нужно подождать, прежде чем мы поймем как Трамп будет поступать", - сказал Волкер.

Когда закончится война в Украине - мнения экспертов

Как сообщал УНИАН, в декабре Кит Келлог заявил, что Россия и Украинаготовы провести диалог о завершении войны, а Дональд Трамп способен стать посредником. По его словам, новоизбранный президент может завершить войну до конца 2025 года.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что существует минимум два сценария завершения войны - оптимистический и пессимистический. По его словам, ни один из них не предусматривает капитуляции Украины, но и о возвращении к границам 1991 года также не стоит пока мечтать.

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