Подоляк: Россия не заплатила достаточно высокую цену за войну, переговоров быть не может

Советник главы ОП также отметил, что любые разговоры о переговорах - это иллюзия.

Украинские официальные лица пока отвергают любые разговоры о давлении или предположение, что приход Дональда Трампа к власти обязательно означает, что мирные переговоры неизбежны, пишет BBC.

"Много говорят о переговорах, но это иллюзия", - прокомментировал советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк.

"Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну", - добавил он.

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В то же время издание отмечает, что обещание Трампа прекратить войну в течение 24 часов после вступления в должность является "типичной грандиозной хвастовством, но оно идет от человека, который явно потерял терпение из-за войны и дорогого участия Америки".

Во время недавних интервью новоизбранный президент Трамп дал некоторые подсказки о том, как он собирается подходить к войне. Он сказал журналу Time, что "категорически" не согласен с решением администрации Байдена в ноябре разрешить Украине запускать поставленные США ракеты большой дальности по целям в России.

"Мы лишь усиливаем эту войну и усугубляем ее", - сказал Трамп.

8 декабря NBC News спросил его, стоит ли Украине готовиться к уменьшению помощи.

"Возможно. Наверное, конечно", - сказал он.

Обещания Трампа относительно войны

Как сообщал УНИАН, Трамп в ходе предвыборной кампании провозгласил масштабные обещания, в частности положить конец войне в Украине еще до вступления в должность и поддерживать экономику США с помощью тарифов.

Однако после победы на выборах в ноябре Трамп признал, что реализовать эти обещания может быть сложнее, чем предполагалось.

Директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь уверен, что новоизбранный президент США Дональд Трамп через полгода должен понять, что пытаться вести переговоры с россиянами - это потеря времени.

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