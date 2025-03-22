Исторически США всегда спасали Россию от краха, отмечает Игаль Левин.

Администрация Трампа пытается спасти Россию от военного поражения в Украине и сохранить за агрессором его завоевания. На это в частности указывают последние заявления представителей Белого дома, пишет в своем Телеграм-блоге военный обозреватель из Израиля Игаль Левин.

Он в частности обратил внимание на заявление спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, который прозрачно намекнул, что Крым и четыре материковые области Украины должны отойти России, и только конституция Украины этому мешает.

Левин не видит причин удивляться подобным заявлениям или считать их личным мнением Уиткоффа. Аналитик уверен, что "США хотят вытянуть Россию из этой войны и остановить ее маниакальное и самоубийственное расшибание самой себя об украинскую оборону".

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"Но не просто вытянуть Россию из войны, а вытянуть с награбленным и захваченным — что Уиткофф буквально проговаривает черным по белому. Отдать эти земли русским, да еще и с бонусом — включая то, что они еще не захватили", – пишет Левин.

Аналитик отмечает, что США "150 лет были на стороне Москвы и постоянно спасали русских". По мнению Левина, даже в текущей войне спасать Россию первым бросился не Трамп, а его предшественник Джо Байден, который "перепугался" масштабов украинского сопротивления и контрнаступления в 2022 году.

"Нескрываемые симпатии и жалость к Москве и желание спасти и сохранить Россию вместе с награбленным — это все холодный расчет, а не их неосведомленность, незнание или глупость", – резюмирует Левин.

У Трампа высказались о судьбе украинских территорий

Как писал УНИАН, спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который де-факто стал главным по контактам Белого дома с РФ, накануне сделал ряд громких заявлений.

В интервью протрамповскому журналисту Такеру Карлсону он заявил, что "самая большая проблема" в этой войне – это принадлежность Крыма и четырех материковых регионов Украины, которые Путин вписал в конституцию РФ.

"Они русскоязычные, были референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразило желание быть под российским руководством. (...) Слон в комнате - это конституционные вопросы в Украине относительно того, в чем они могут уступить, когда речь идет об отказе от территорий. Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это территории России? Сможет ли Зеленский выжить политически, если он это признает?" – заявил Уиткофф

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