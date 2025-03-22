Об этом он рассказал в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому на Еспресо.

Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин только и говорят о том, что хотят добиться мира в Украине, однако их настоящая цель - уничтожить Украину, считает польский журналист и общественно-политический деятель Адам Михник.

По его словам в интервью "Еспресо", Чемберлен (экс-премьер-министр Великобритании, "главный проводник политики умиротворения Гитлера") и Гитлер тоже говорили о мире и для этой цели надо было "покончить" с Чехословакией.

"Сегодня, идя по этому политическому пути, предлагается совместными усилиями Трампа и Путина уничтожить Украину. Европа на это не может согласиться, надо сказать очень четко и ясно: все мы украинцы, каждый европеец является украинцем и с этим себя надо идентифицировать, отстаивать эту позицию", - отметил Михник.

Видео дня

Кроме того, он заявил, что поражение Украины будет поражением для всех, поэтому Путину верить нельзя. При этом эксперт видит, что Европа уже сейчас ведет себя лучше, чем можно было надеяться еще два года назад. Однако как долго будет продолжаться такая политика - неизвестно.

"Политика Путина ведет Россию к катастрофе, а политика Трампа ведет США к катастрофе, которая неизвестно как произойдет, но неизбежна. Здесь есть шанс, но надо быть терпеливым, осторожным и еще и отважным", - подытожил он.

Другие новости о ситуации вокруг Украины

Ранее УНИАН сообщал, что в Раде озвучили цели Украины и России на новых переговорах в Саудовской Аравии, которые состоятся 23-24 марта. "Украинская делегация будет продолжать согласовывать перечень объектов, которые прежде всего не могут быть объектами атак со стороны Российской Федерации", - отметил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Кроме того, в России цинично обвинили Украину и пригрозили новыми ударами по энергетике. Там заявили, что "РФ оставляет за собой право на симметричный ответ в связи с тем, что продолжаются удары Украины по энергетическим объекта".

Вас также могут заинтересовать новости: