Вполне возможно, что европейские члены НАТО смогут убедить Белый дом Трампа оставить им военную поддержку Киева - с определенными условиями.

Идея экс-президента США и нынешнего кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа относительно мирного урегулирования в Украине может просто означать, что Россия сохранит те территории Украины, которые она сейчас удерживает. Об этом пишет Politico.

Автор считает, что если Трамп вернется в Белый дом, Соединенное Королевство и другие европейские члены НАТО могут столкнуться с трудным выбором: либо принять принудительное урегулирование в пользу России, либо поддержать президента Украины Владимира Зеленского в отказе от такого соглашения и продолжении сопротивления России агрессия.

"При последнем сценарии Трамп может даже потребовать запретить Украине наносить удары по территории России западным вооружением. При этом еще не факт, что Трамп согласится на такое соглашение. ... Кризис в этом плане разделит и ослабит НАТО - до такого уровня, когда некоторые союзники могут отказаться от конфронтации с президентом России Владимиром Путиным и прекратить поддержку Украины", - говорится в материале. Видео дня

При этом, отмечает издание, такая угроза может заставить некоторые страны Европы отказаться от поддержки Украины, оказавшись перед угрозой конфронтации с Россией без гарантий защиты от США.

"Возможно, союзники могут придумать формулу, которая бы убедила советников Трампа, что он не должен навязывать Украине мирное соглашение, а взамен оставить военную поддержку страны европейским союзникам - с определенными условиями целевого назначения. Это Зеленскому, конечно, не понравилось бы. Но по крайней мере плохая сделка с Трампом может отложить худшую сделку с Путиным", - пишет издание.

Отношения ЕС и США - последние новости

Европейский Союз пытается успокоить США относительно использования доходов с активов российского Центрального банка для предоставления Украине помощи в размере около 50 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, в Вашингтоне обеспокоены потенциальным срывом получения доходов с активов РФ, если санкции не будут продлены.

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