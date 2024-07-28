Президент Украины во время телефонного разговора пригласил экс-президента США посетить Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил экс-президенту США и нынешнему кандидату на пост главы Белого дома Дональду Трампу посетить Киев. Об этом он сообщил в интервью японскому телеканалу NHK.

По словам Зеленского, во время телефонного разговора он пригласил Трампа посетить нашу страну, отметив, что "если мистер Трамп хочет узнать что-то об Украине, он может приехать и убедиться собственными глазами или спросить меня".

"Мы общались с его командой. Мистер Трамп сказал мне, что он доступен для любых вопросов, и что я имею его номер телефона", - отметил президент Украины. Видео дня

Он также отметил важность поддержки Киева со стороны Токио.

"Япония является представителем G-7 и предоставила нам экономическую, гуманитарную и техническую поддержку. Они так быстро пришли нам на помощь. Это была первая страна, которая не входит в НАТО, которая подписала с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Последние заявления Трампа

Экс-президент США и нынешний кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп сделал апокалиптическое заявление относительно будущего мира в случае своего проигрыша на выборах. По его словам, "если мы этого не сделаем, нас ждут большие войны на Ближнем Востоке и, возможно, Третья мировая война".

Ранее кандидат от Демократической партии, действующий президент США Джо Байден и Трамп обменялись серьезными обвинениями из-за угрозы Третьей мировой войны. Байден, в частности, отметил, что Трамп способен привести американцев к мировому противостоянию. Как сказал глава Белого дома, "если вы хотите Третью мировую войну, позвольте ему победить".

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