Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины, подчеркнул Шарль Мишель.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля может прибыть с официальным визитом в Россию. На это отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, страна, которая председательствует в Евросоюзе, а сейчас это именно Венгрия, не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени ЕС. Об этом Мишель написал на своей странице в соцсети Х.

"Страна, председательствующая в ЕС, не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от имени ЕС. Позиция Европейского совета однозначна: Россия – агрессор, Украина – жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины", – заявил он. Видео дня

Визит Орбана в Россию: что известно

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может прибыть с официальным визитом в Россию. Об этом сообщил журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани.

Напомним, что 2 июля Орбан впервые за 12 лет приехал в Украину. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Во время визита Орбан предложил Зеленскому подумать над прекращением огня на линии фронта для начала переговоров с Россией.

Стоит отметить, что 1 июля Венгрия начала председательство в Совете Европейского Союза. Оно продлится до 31 декабря 2024 года.

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