Украина и Россия производят 30% мировых поставок пшеницы, 20% кукурузы и от 75 до 80% подсолнечного масла.

Война в Украине может привести к глобальному кризису, которого не было со времен Второй мировой войны.

Как сообщает New York Times, об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли во время заседания Совета безопасности ООН.

Он отметил, что война в Украине создает катастрофу, которая влияет на местное сельское хозяйство и глобальные поставки продовольствия и зерна.

"Мы никогда бы не подумали, что нечто подобное станет возможным", - подчеркнул Бизли.

По его словам, Украина и Россия производят 30% мировых поставок пшеницы, 20% кукурузы и от 75 до 80% подсолнечного масла. ВПП закупает в Украине 50% зерна, необходимого для пропитания 125 миллионов человек во всем мире. Рост цен на продукты питания, доставку и топливо привел к увеличению операционных расходов ВПП на 71 миллион долларов в месяц.

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