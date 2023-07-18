Американские страны не хотят осуждать Россию, а Европа не понимает, как можно игнорировать войну.

Евросоюз не может наладить отношения со странами Латинской Америки из-за нежелания последних осуждать российскую агрессию в Украине. Об этом пишет Politico.

В Брюсселе проходит саммит между ЕС и Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), который задумывался как важный этап в укреплении связей между континентами. Но одной из главных помех на пути к взаимопониманию стали разная позиция касательно войны в Украине.

Как рассказали журналистам представителей ЕС, возникла проблема с итоговым заявлением саммита: Никарагуа и Куба выступили категорически против той части резолюции, которая касается Украины и осуждает российскую агрессию. Один из дипломатов заявил, что этим двум странам звонили из Москвы с советом поступить так.

Видео дня

В итоге коммюнике, которое планировали подписать в понедельник, согласовать не удалось. Возможно саммит закончится вообще без официального заявления.

"Неспособность согласовать совместную декларацию нанесет удар по авторитету ЕС в то время, когда он стремится объединить голоса в ООН и за ее пределами в поддержку Украины против воинственной России. Брюссель также пытается снова стать лучшими друзьями Латинской Америки перед лицом напористого Китая, который завоевывает долю рынка по другую сторону Атлантики", – пишет Politico.

Впрочем, Украина была не единственным спорным вопросом, поскольку, каждая страна-участница саммита настаивала на упоминании в коммюнике своих национальных приоритетов.

Дипломатический фронт войны в Украине – последние новости

Встреча G20 в Индии тоже завершится без коммюнике. Страны-члены организации не смогли договориться из-за разногласий по поводу войны в Украине. Западные страны настаивали на решительном осуждении России и войны в Украине. Также они хотели, чтобы войну называли "войной", а не "конфликтом". Однако против выступили Россия и Китай. В то же время принимающая страна Индия осталась нейтральной: она отказывается обвинять РФ во вторжении и призывает к дипломатическому решению.

Между тем обиженный на Россию Иран внезапно выступил за территориальную целостность Украины. В Иране заявили, что признают территориальную целостность каждой страны, включая Украину, и это должно быть главным приоритетом всех стран на основе международного права.

Вас также могут заинтересовать новости: