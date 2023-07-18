Противостояли России и Китай, Индия – воздержалась от активной позиции.

Встреча G20 в Индии снова завершится без коммюнике. Как сообщает Reuters, страны-члены блока не смогли дойти до общего знаменателя из-за разногласий по поводу войны в Украине.

Западные страны в своем большинстве – в том числе США, Великобритания, Германия и Франция – настаивали на решительном осуждении России и войны в Украине. Также они хотели, чтобы войну называли "войной", а не "конфликтом".

Однако против выступили Россия и Китай. В то же время принимающая страна Индия осталась нейтральной: она отказывается обвинять РФ во вторжении и призывает к дипломатическому решению.

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В Индии в саммите G20 видят собственные выгоды. Во время своего председательства страна надеется достичь консенсуса по реформированию многосторонних банков, глобального руководящего принципа по криптовалютам и ускорить урегулирование долгов уязвимых стран. Однако эти решения остаются в тени из-за российско-украинской войны.

Встречи G20 в Индии: что известно

Это третья финансовая встреча G20 под председательством Индии. Ни в одном из них не было сформировано совместное заявление ни в одном из ключевых направлений с тех пор, как Индия возглавила блок в декабре прошлого года.

В минувшую субботу индийский чиновник заявил агентству Reuters, что посредничество в достижении мира между Россией и Украиной не входит в пределы компетенции G20. По его мнению, такие усилия лучше всего было бы предпринять Организацией Объединенных Наций и путем двусторонних переговоров.

В марте этого года переговорщик Индии Амитабх Кант на саммите G20 призвал мир сосредоточиться на глобальной бедности и "отойти" от войны в Украине.

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