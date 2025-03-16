Глава Госдепа считает прекращение боевых действий необходимым этапом для начала переговоров о длительном мире.

Предметные переговоры об окончании войны в Украине не смогут начаться, пока на фронте не прекратятся активные боевые действия. Об этом в интервью CBS News рассказал государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, стратегия США по достижению мира в Украине предусматривает два основных этапа, которые Рубио называет "План А" и "План Б".

"План А заключается в том, чтобы прекратить стрельбу, чтобы мы могли перейти к плану Б, второму этапу, который заключается в том, чтобы все сели за стол, возможно, с помощью челночной дипломатии, чтобы найти способ навсегда положить конец этой войне таким образом, чтобы он (мир) был устойчивым и с уважением к потребностям каждого", - заявил госсекретарь.

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Он признал, что второй этап американского плана не является простым в реализации, но, по убеждению Рубио, к нему невозможно будет даже подступиться, пока не будет пройден первый этап.

"Трудно договориться об окончательном прекращении войны, пока они стреляют друг в друга, поэтому президент хочет прекращения огня. Это то, над чем мы работаем, предполагая, что сможем это сделать. Само по себе это будет нелегко. Мы переходим ко второй фазе, которая заключается в обсуждении чего-то более длительного и постоянного. Это будет трудно. Это потребует много тяжелой работы, уступок с обеих сторон, но это должно произойти", - сказал он.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, в Белом доме заявили, что Украине придется отказаться от некоторых территорий ради достижения мира и получения послевоенных гарантий безопасности. Соратники Трампа также угрожают России неприятностями в случае, если Путин попытается обмануть президента США на пути к миру в Украине.

Однако опытный британский дипломат пока не видит значительного давления на Россию со стороны администрации Трампа. Он убежден, что без такого давления, Россия продолжит давить на фронте, и война продлится еще как минимум год.

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