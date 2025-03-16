У Украины и России есть разногласия по целому ряду вопросов.

Украина наметила ряд собственных "красных линий", пока в США обсуждают, на какие уступки придется пойти Киеву ради завершения войны, пишет The Independent.

Пока мир ждет, согласится ли российский диктатор Владимир Путин на 30-дневное прекращение огня, высокопоставленные украинские чиновники рассказали журналистам, что это маловероятно. Они считают, что Россия не хочет идти на разумную сделку.

Президент США Дональд Трамп заявлял о "хороших и продуктивных" переговорах с Россией, но Украина определила несколько ключевых условий для переговоров о завершении войны, на которые Путин может не согласиться, отметили в издании.

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Среди требований Украины:

отказ от передачи под контроль РФ территорий, которые были оккупированы с 2014 года;

возвращение тысяч украинских детей, похищенных Россией;

возвращение тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, которые не считаются военнопленными и поэтому не могут участвовать в обмене военнопленными;

международные гарантии безопасности.

Украинские чиновники заявили в разговоре с журналистами, что россияне, вероятнее всего, тянут время. Они подчеркнули, что Путин пока пытается получить как можно более сильную позицию на будущих переговорах.

"Мы действительно хотим заключить мир, но нам нужен долгосрочный мир, а не короткое прекращение огня. Мы не хотим, чтобы наши дети сражались в этой битве. Путин играет в игры. Мы сделали решительный шаг - теперь его очередь", - сказал один из чиновников.

В издании добавили, что возвращение десятков тысяч похищенных детей Украине является одним из ключевых пунктов спора. Украинская сторона говорит о том, что ей известно по меньшей мере о 20 000 детей, которые были вывезены в Россию или на оккупированную территорию без согласия их семей или опекунов с начала войны.

Одним из основных требований Путина является то, чтобы Украина уступила Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Украинские чиновники сказали журналистам о том, что они уже смирились с тем, что нынешняя линия фронта заморожена. Тем не менее они подчеркнули, что передача России территорий, которые Кремль все еще не оккупировал, переступит за "красные линии".

Чиновники в разговоре с журналистами отметили, что судьба оккупированных территорий пока не предрешена. Несмотря на это, Украина сделает все возможное, чтобы вернуть их с помощью дипломатии.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее президент Финляндии Александр Стубб оценил шансы на участие российского диктатора Владимира Путина в мирных переговорах. Он подчеркнул, что союзникам Украины пора понять то, что Путин не собирается останавливаться.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы нашей страны для мирных переговоров. В нее войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, а также заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

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