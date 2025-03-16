Мирные переговоры затягиваются, а Трамп до сих пор не проявлял желания давить на Путина хотя бы так, как давил на Украину.

Активные боевые действия в Украине могут продолжаться еще по крайней мере год, поскольку мирные переговоры затягиваются. Такое мнение в интервью Sky News высказал британский дипломат в отставке Питер Рикеттс.

По его мнению, самый оптимистичный сценарий окончания войны включает сохранение независимости Украины с возможностью присоединиться к НАТО в будущем. Однако реалистичный сценарий, считает Рикеттс, исключает возможность деоккупации всех украинских территорий.

"Я должен сказать, что существует достаточно высокая вероятность того, что прекращение огня, даже если оно может быть достигнуто, не продлится долго, и в течение ближайшего года или около того мы будем наблюдать продолжение боевых действий", - убежден дипломат.

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По мнению Рикеттса, если Трамп не удвоит давление на Путина, в частности путем увеличения поставок оружия Украине, и не убедит Кремль в бесперспективности продолжения войны, тогда в игру вступят такие факторы, как проблемы в российской экономике.

"Но я не вижу, чтобы они (американцы) быстро давили на Путина, чтобы достичь урегулирования. И если Трамп не будет готов это сделать, я боюсь, что это может затянуться еще на некоторое время. Я надеюсь, что нет, но я боюсь именно этого", - сказал ветеран британской дипломатии.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, в США заявили, что Украине придется отказаться от территорий ради гарантий безопасности. У Трампа убеждены, что изгнание оккупантов с украинской земли непременно спровоцирует Третью мировую войну.

Также мы рассказывали, что сам факт участия России в переговорах по окончанию войны в Украине свидетельствует о значительных проблемах агрессора. Политолог Тарас Загородний убежден, что Кремль просто игнорировал бы все дипломатические усилия Трампа, если бы дела у россиян шли неплохо.

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