Макрон пытается привлечь международную общественность к поддержке Украины, что контрастирует со стремлением Трампа поскорее завершить войну.

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается привлечь международную общественность к поддержке Украины. Однако эта инициатива ставит его на путь противостояния с президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg.

Президент США преподносит прекращение огня как способ возобновить сотрудничество с Россией. В свою очередь, Владимир Путин в разговоре с Трампом потребовал полностью прекратить поставки оружия в Украину, что заставит Макрона фактически отказаться от усилий по мобилизации поддержки Киева.

При этом высокопоставленный европейский чиновник подчеркивал, что европейские страны ни за что не пойдут на выполнение условий Путина. Пресс-секретарь французского правительства Софи Примас заявила, что эти условия "нереалистичны", и Макрон ежедневно разговаривает с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в поисках дальнейшего пути.

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В последние недели Макрон принял глав военных ведомств более чем 30 стран и министров обороны основных военных держав Европы. Вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он собирает 37 стран, готовящих военную поддержку Киеву после достижения прекращения огня.

При этом давние отношения Макрона с Трампом дают ему важную роль, отмечает издание:

"Макрон считает, что Трамп ценит личные связи, говорят люди, знакомые с его мышлением. Французский президент сказал помощникам, что, хотя Трамп не очень хороший слушатель, если вы найдете правильный аргумент, вы сможете привлечь его внимание".

И поскольку западные лидеры пытаются отреагировать на усилия Трампа по переустройству мирового порядка, эта связь помогает поставить Макрона в центральную позицию. Французские избиратели также приветствовали возвращение Макрона в международное внимание, подняв его рейтинг одобрения близко к уровню, который он держал до парламентских выборов прошлого года.

Однако попытки Макрона укрепить свои отношения с Белым домом сталкиваются с серьезными препятствиями.

В любом случае, размещение европейских войск в Украине будет нести серьезные риски, сказал один европейский чиновник, тем более, если этот шаг поможет Украине противостоять давлению США, направленному на урегулирование отношений с Путиным.

Война в Украине - новости

Ранее Путин отказался от предложения о полном прекращении огня в Украине. Вместо этого он согласился на временное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Также Путин заявил, что ключевым условием для начала мирного урегулирования является прекращение поставок Украине западных вооружений и разведывательной информации.

Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что Россия не имеет права голоса в вопросе присутствия миротворческих войск на территории Украины. Он также вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем пообещал, что их страны продолжат оказывать Украине военную помощь.

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