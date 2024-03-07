Отказ Шольца идти ва-банк в плане поддержки Украины говорит о том, что его конечная цель - склонить Киев к переговорам.

Канцлер Олаф Шольц смутил своих европейских союзников из-за принятия противоречивых позиций по Украине, но для такой его позиции есть вполне конкретные причины, пишет Politico.

Как пишет издание, причина, по которой Шольц отказывается четко сказать, что он хочет победы Украины, заключается в той же причине, что и отказ предоставить необходимое оружие для достижения этой цели: глубоко укоренившийся страх перед Россией.

Кроме того, для многих немцев, выросших в коммунистической Восточной Германии, Россия все еще считается скорее другом, чем врагом, и поэтому отношение к России на востоке Германии - по сей день - гораздо позитивнее, пишет издание.

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Поэтому отказ Шольца от отправки Украине ракеты Taurus следует рассматривать не изолированно, а скорее как часть его более широкой политической стратегии.

"Нежелание Шольца идти ва-банк за Украину свидетельствует о том, что его конечная цель состоит в том, чтобы Украина согласилась на мирные переговоры, скорее раньше чем позже. В этом отношении на руку немцам играет отказ республиканцев в Конгрессе США продвигать очередной пакет помощи Украине".

К тому же, напоминает издание, осенью 2025 года Шольца ожидают выборы, поэтому ему нужна проблема, чтобы работать над ней и поднять свой рейтинг.

При этом отмечается, что единственная сфера, где канцлер постоянно показывает хорошие результаты опроса внутри страны, - это его отношение к Украине, и большинство немцев выступают против предоставления дальнобойного оружия нашей стране. Поэтому в последнее время канцлер начал изображать себя как Friedenskancler, "канцлер мира", заявляя, что Германия не пришлет своих военных в Украину и не будет напрямую конфронтировать с Россией.

Позиция Шольца в отношении Украины

Как писал УНИАН, слитые разговоры немецких военных сильно подорвали авторитет Шольца относительно поставок Украине ракет Taurus. По словам одного из депутатов Бундестага, это официально подтверждает то, что "канцлер говорил неправду... Это значительно подрывает его авторитет".

А издание The Times писало, что нежелание канцлера действовать в передаче Taurus обусловлено двумя соображениями: конституционное табу на отправку немецких войск в зону боевых действий и опасения по поводу России, которая может воспринять это как "серьезную эскалацию". При этом эти сдерживающие факторы могут выглядеть как недостаток доверия к украинскому высшему командованию и как незаслуженное уважение к президенту Путину.

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