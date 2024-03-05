В издании намекнули на незаслуженное уважение к президенту Путину.

Канцлер Германии Олаф Шольц претендует на роль самого слабого звена в кампании НАТО по спасению Украины, пишет The Times.

Отмечается, что обнародованный россиянами секретный разговор немецких генералов "показывает замешательство Берлина по поводу доставки потенциально важной военной техники для Украины", а также "усилит беспокойство союзников по поводу медлительности и некомпетентности правительства Олафа Шольца в противостоянии российскому вызову".

Издание напоминает, как в свое время лишь под давлением Польши Германия согласилась отправить в Украину всего 14 танков Leopard, а теперь канцлер возражает против отправки крылатых ракет Taurus, "хотя они помогут разрушить Керченский мост, который позволяет россиянам пополнить запасы своих сил вторжения в Крым".

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"Германия имеет около 600 единиц этого оружия, около четверти из которых может быть отправлено в Украину", - пишет The Times.

Отмечается, что нежелание канцлера действовать в передаче Taurus обусловлено двумя соображениями: конституционное табу на отправку немецких войск в зону боевых действий и опасение по поводу России, которая может воспринять это как "серьезную эскалацию".

"Эти сдерживающие факторы (частично разделяемые другими союзниками, которые ограничили поставки высокотехнологичного вооружения) могут выглядеть как недостаток доверия к украинскому высшему командованию и как незаслуженное уважение к президенту Путину", - указывает издание.

Почти наверняка именно поэтому россияне обнародовали перехват: чтобы подорвать моральный дух украинцев и подчеркнуть раскол между союзниками по НАТО, добавили в The Times.

Taurus для Украины - актуальное

Напомним, Европейский парламент проголосовал за резолюцию с призывом предоставлять Украине все необходимое для восстановления полного контроля над ее международно признанной территорией.

В резолюции речь идет о необходимости предоставления боеприпасов, ракет и систем противовоздушной обороны. В частности, о передовых системах ПВО, дальнобойных ракетах как Taurus, Storm Shadow и SCALP, различных типах артиллерии (особенно калибра 155-мм), дронах и оружии для противодействия беспилотникам.

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