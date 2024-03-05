Отмечается, что целью России было запутать Шольца до такой степени, что он не сможет поставить Taurus в будущем.

Слив разговоров немецких офицеров значительно подорвал авторитет канцлера Германии Олафа Шольца относительно поставок ракет Taurus в Украину, пишет Financial Times.

Как пишет издание, Шольц четко заявил, что Берлин не будет доставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, потому что немецкие солдаты должны быть направлены в Украину для их программирования. А это означало, что Германия будет втянута в войну с Россией.

"Аргументы канцлера Германии теперь развеяны его собственными военными. Разговор между офицерами немецких военно-воздушных сил, который в конце прошлой недели перехватили и обнародовали российские СМИ, показали, что украинские солдаты могут управлять ракетами Taurus без немецких "ботинок на земле", если они будут соответствующим образом обучены", - пишет издание.

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Как отмечает один из депутатов Бундестага, утечка "является официальным подтверждением того, что канцлер говорил неправду... Это значительно подрывает его авторитет".

Некоторые эксперты отмечают, что целью Путина было "запутать Шольца в паутине намеков и искаженных объяснений" до такой степени, что он не сможет поставить Taurus в будущем.

"России удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии. Теперь Шольцу будет еще труднее переоценить ситуацию и все-таки изменить свое мнение относительно Taurus", - сказал, оборонный аналитик Немецкого совета по международным отношениям Кристиан Меллинг.

Taurus для Украины - позиция Шольца

Немецкие депутаты неоднократно призывали канцлера Олафа Шольца передать украинской армии Taurus. Впрочем, канцлер постоянно отказывается принять такое решение, заявляя о страхе эскалации конфликта.

В то же время недавно в РФ обнародовали расшифровку разговоров офицеров Бундестага, в которой в частности, обсуждалась возможность поставки в Украину ракет Taurus и ударов этими ракетами по Крымскому мосту с помощью истребителя Dassault Rafale.

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