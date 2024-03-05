По его словам, немецкий канцлер является нерешительным лидером, особенно во время войны в Украине.

Бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его нерешительность. Он подчеркнул, что во время войны в Украине миру нужны главы государств, которые действуют более уверенно, пишет Spiegel.

"Нам нужно гораздо более решительное немецкое правительство. Канцлер Шольц слишком медленный, слишком нерешительный. Он не похож на лидера", - отметил Расмуссен.

Также он заявил, что не понимает, почему Германия до сих пор не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus. Датский политик считает, что европейские страны должны перейти на военную экономику и обеспечить Украину всем необходимым оружием.

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"Мы должны наконец осознать серьезность ситуации. Путин не отступит, особенно до выборов в США", - сказал Расмуссен.

Кроме того, бывший генсек альянса отметил, что Украину должны как можно скорее пригласить к вступлению в НАТО.

"Я не знаю, произойдет ли это на саммите НАТО в июле. Но я хотел бы возразить аргумент, что невозможно начать процесс вступления, пока в Украине идет война", - добавил он.

По его словам, Путин не остановится до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО, поэтому Запад должен "разорвать этот круг".

Известно, что ранее Расмуссен был премьер-министром Дании, после чего стал сопредседателем Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины.

Критика в отношении Олафа Шольца: последние новости

Как писал УНИАН, слитые разговоры немецких военных сильно подорвали авторитет Шольца относительно поставок Украине ракет Taurus. По словам одного из депутатов Бундестага, это официально подтверждает то, что "канцлер говорил неправду... Это значительно подрывает его авторитет".

Кроме того, ранее немецкого канцлера обвинили в разрытии разведданных, которые могли поставить под угрозу солдат Великобритании в Украине и помочь стране-агрессору РФ. Члены парламента страны раскритиковали его за слова о том, что использование ракет Taurus не обойдется без помощи немецких военных на территории Украины.

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