Сежурне убежден, что прочного мира не будет, если он не будет согласован с Украиной.

Франция ожидает, что Китай направит "четкие сигналы" России по поводу войны в Украине. Как пишет Le Monde, об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне во время встречи в Пекине со своим китайским коллегой Ван И, призвав к "балансу сил, благоприятному для Украины".

"Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы", - заявил Сежурне. – "Очевидно, что Китай играет ключевую роль в независимости, уважении международного права, в том числе суверенитета Украины".

Как отмечает издание, Ван И в своей вступительной речи избегал конкретных упоминаний войны в Украине, в то же время Сежурне, обращаясь к китайскому коллеге, напомнил, что война касается всего международного сообщества.

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"У нас есть одно убеждение: прочного мира не будет, если он не будет согласован с украинцами. Не будет безопасности для европейцев, если не будет мира в соответствии с международным правом. Поэтому для нас это очень важный вопрос. Вот почему Франция полна решимости поддерживать тесный диалог с Китаем", - добавил Сежурне.

Китай и война в Украине

Ранее аналитики писали, что Россия использует призывы Китая к мирным переговорам между страной-агрессором и Украиной, чтобы заставить Запад пойти на уступки.

Также СМИ сообщали, что хотя Китай направил высокопоставленного дипломата в Киев для поиска путей политического урегулирования войны РФ против Украины - однако в самом Пекине, похоже, на украинских дипломатов не обращают никакого внимания.

В то же время Китай рассматривает возможность участия в саммите в Швейцарии, который будет касаться украинской формулы мира.

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