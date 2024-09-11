Пока "связанная" ограничениями Украина истекает последней кровью, Россия исправляет свои недостатки и учится воевать эффективнее.

Администрация президента США Джо Байдена, очевидно, взяла курс на максимальное сдерживание российско-украинской войны в ее текущих масштабах и недопущение ее разрастания. Однако эта стратегия порождает новые опасности и риски, а также стоит Украине больших дополнительных потерь, пишет Foreign Policy.

"Не дать войне выйти за пределы границ Украины или дорасти до ядерного оружия - это то, что проходит через реакцию администрации Байдена на российское вторжение в Украину с самого начала", - пишет издание, перечисляя очевидные признаки этого.

Большая осторожность Вашингтона пошла гораздо дальше, чем просто решение избегать прямого столкновения военных НАТО с Россией. Вместо того, чтобы как можно быстрее предоставить Киеву полный спектр вооружений, который ему нужен для борьбы с более мощным противником, происходят постоянные задержки в поставках оружия, которые невозможно объяснить чисто техническими факторами, такими как доступность оружия или потребности научить украинцев пользоваться им.

Видео дня

"Чтобы сохранить войну малой, Вашингтон очень жестко связал Киев в средствах ведения войны. Результатом является модель политически избранных ограничений по типу оружия и боеприпасов, доставляемых, количества и скорости помощи, количества украинцев, которые прошли обучение обращению с критическим оружием, и [ограниченного] разрешения на использование оружия", - говорится в публикации.

Показательно, что Вашингтон ограничивал Украину не только в собственном оружии, но и в помощи от союзников. О чем, например, свидетельствует эпопея с франко-британскими ракетами Storm Shadow/SCALP, которые Лондон и Париж якобы позволяют использовать по территории РФ, но окончательное разрешение блокируют США.

Восточноевропейские страны, которые значительно лучше понимают Россию, последовательно критикуют Вашингтон за такую политику "управления эскалацией". Foreign Policy считает это симптомом того, с ней "что-то не так". Особенно учитывая не, что удары украинскими дронами по России и прямое наземное вторжение в Курскую область к Третьей мировой не привели.

"Сломанный алгоритм Вашингтона подвергает Украину опасности и потерям, которых можно избежать, что отяготит любой послевоенный сценарий большими затратами и рисками. Эти опасности и потери, которых можно избежать, также угрожают всему результату войны", - пишет издание.

Автор публикации считает, что США сосредоточили свое внимание на сухопутной составляющей войны, но не учитывают, что воздушная война может иметь решающее значение для хода войны и сценариев ее окончания. Об этом, в частности, свидетельствует нежелание давать разрешение на удары по российским аэродромам.

В целом стратегия Вашингтона не только стоит Украине болезненных потерь, но и дает России время, чтобы исправить свои недостатки и научиться воевать эффективнее.

"Управление эскалацией не в состоянии обеспечить поражение России, а вместо этого создает еще более опасную российскую военную машину", - считает автор публикации.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Северная Корея продолжает поставлять современные баллистические ракеты малой дальности в Россию вопреки санкциям, направленным на то, чтобы Пхеньян не мог разработать такое оружие, а Москва - импортировать его. Остатки четырех ракет Hwasong-11 были найдены в Киеве 3 сентября.

Также мы рассказывали, что Иран цинично высмеял западные санкции. Глава МИД этой страны отрицает, что Иран передал России баластические ракеты и с сарказмом напомнил, что западные санкции делают невозможным производство ракет в Иране. В теории.

Вас также могут заинтересовать новости: