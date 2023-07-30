Блинкен намекнул что, Шойгу искал в Северной Корее именно оружие для применения на войне против Украины.

Власти России постоянно ищут поддержку и оружие, чтобы продолжить войну против Украины.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя недавний визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею, передает Голос Америки. "Мы видим, как Россия отчаянно ищет поддержку и оружие, где только возможно, чтобы продолжать агрессию против Украины", - сказал Блинкен.

"Мы видим это в Северной Корее, а также в Иране, который предоставил РФ много беспилотников, которые она использует для разрушения гражданской инфраструктуры и убийства мирных граждан Украины", - добавил Блинкен.

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Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин заверил, что американская помощь Тайваню не скажется на поддержке Украины.

"Ставит ли под угрозу наши усилия по поддержке Украины ППО, которую мы хотим передать Тайваню? Короткий ответ - нет. Работа, которую мы делаем в поддержку Украины, является международной. Ежемесячно мы собираем примерно 50 стран вместе, чтобы разобраться в потребностях Украины и как можно быстрее привлечь поддержку, помощь в сфере безопасности", – сказал глава Пентагона.

Помощь США Украине

США помогают Украине с первых дней широкомасштабной войны. Власти страны регулярно выделяют пакеты военной помощи ВСУ. А перед началом украинского контрнаступления в США заявили, что сделали все возможное, чтобы подготовить украинских военных к этой операции.

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