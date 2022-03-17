Беларусь не сможет участвовать в заседаниях и мероприятиях

Совет Европы разорвет связи с Беларусью. Причиной такого решения стало активное участие Беларуси в российской войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Совета.

Беларусь не сможет участвовать в заседаниях и мероприятиях Комитета Министров, Конгресса местных и региональных властей, а также в любых вспомогательных органах. При этом Беларусь не может больше иметь представителей в Европейской фармакопее и в Расширенном частичном соглашении по спорту.

Кроме того, временно остановлено право и представительства Беларуси в Группе государств по борьбе с коррупцией. В то же время Минск может участвовать в пленарных заседаниях ГРЕКО, если рассматривают отчеты об оценке самой Беларуси.

Евродепутаты решили отстранить Беларусь от участия в работе Европейской комиссии за демократию. Также Совет Европы приостановил техническое сотрудничество с Беларусью, но будет укреплять отношения с белорусским гражданами и оппозицией в изгнании, уделяя внимание молодежи, независимым СМИ и правозащитникам.

Как ранее сообщал УНИАН, Беларусь активно поддерживает Россию в войне с Украиной. В частности, Александр Лукашенко разрешает российским войскам дислоцироваться на территории Беларуси. При этом именно с территории Беларуси обстреляли Украину ракетами.

В связи с этим Канада закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.

Кроме того,16 марта Комитет министров Совета Европы решил исключить Российскую Федерацию из Совета Европы. Россия была членом Совета Европы на протяжении 26 лет.

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