В то же время, белорусские разведчики опрашивают граждан, пересекающих украинско-белорусскую границу.

Российские оккупанты продолжают активно использовать аэродромную сеть и транспортную инфраструктуру Беларуси.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в сообщении о российском вторжении по состоянию на 24:00 16 марта.

"Длится двадцать первые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против нашего государства. По состоянию на 16 марта врагом в полной мере не достигнуто ни одной стратегической цели наступательной операции", - говорится в сообщении.

Так, на Волынском направлении российские оккупационные войска при полной поддержке военно-политического руководства Беларуси продолжают активно использовать ее территорию для размещения ракетных комплексов, нанесения ракетных ударов по территории Украины и организации всех видов обеспечения войск.

Также вооруженными силами РФ активно используется аэродромная сеть и транспортная инфраструктура Беларуси.

В то же время, Государственный пограничный комитет РБ постоянно осуществляет мониторинг обстановки в приграничных с Украиной районах, а для получения информации разведывательного характера белорусскими разведчики опрашивают граждан, пересекающих украинско-белорусскую границу.

На Полесском направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении разведки и попытке организовать контрбатарейную борьбу, однако значительных успехов не имеет.

В ходе ведения боевых действий подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа понесли значительные потери в личном составе и технике и были вынуждены преждевременно задействовать резервы.

На Сиверском и Слобожанском направлениях активных наступательных действий со стороны врага не фиксируется. Оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, осуществить перегруппировку войск и пополнить запасы.

"Противник не оставляет попыток продвинуться южнее города Изюм, вероятно, с целью продолжения наступления в направлении Славянска. Успеха не имеет", - добавили в Генштабе.

В Южнобугском операционном районе противник продолжает попытки закрепиться на занимаемых позициях. После нанесенного подразделениями Вооруженных сил Украины удара по аэродрому Херсон, который временно находится под контролем врага, оккупанты пытаются осуществить перебазирование техники, которая уцелела.

В то же время корабельный состав Черноморского флота Российской Федерации продолжает блокирование судоходства в северо-западной части Черного моря.