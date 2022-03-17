В частности, в России должно появиться настоящее демократическое правительство.

Народный депутат Украины Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа") обозначила требование, при котором Россия может вернуться в Совет Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказала во время брифинга в медиацентре "Украина".

"Вероятно, Россия вернется в Совет Европы. Я не знаю, много лет спустя, но они должны будут иметь для этого демократическое правительство и оформить все документы и пройти через весь процесс", - заявила Кравчук.

При этом она обратила внимание на ожидания правового разъяснения от Комитета министров Совета Европы и Европейского суда по правам человека относительно того, как они будут действовать в отношении всех судебных дел и решений в ЕСПЧ, которые Россия должна выполнить. В частности, сейчас насчитывается 2 тыс. решений ЕСПЧ, которые Россия не выполнила - не выплатила средства или не освободила людей из тюрем.

Кравчук сказала, что, как отмечают адвокаты, Европейская конвенция по правам человека будет действительна в отношении РФ в течение следующих шести месяцев, поэтому в ЕСПЧ можно подавать жалобы на нарушение прав человека.

В то же время, она отметила, что надо дождаться юридического объяснения по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Комитет министров Совета Европы решил исключить Российскую Федерацию из Совета Европы. Россия была членом Совета Европы на протяжении 26 лет.

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