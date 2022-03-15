В четверг, 17 марта, Комитет министров Совета Европы должен принять окончательное решение.

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли решение об исключении Российской Федерации, которая ранее приняла решение покинуть организацию самостоятельно. Никто не проголосовал против.

Об этом идет речь в сообщении Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В частности, за это решение проголосовали депутаты из 46 стран Европы.

Россия, пытаясь сохранить лицо, сегодня подала письмо в Совет Европы о добровольном выходе из организации. Зато мы добиваемся именно исключения России, и мы сделали все для этого. Такого единства в ПАСЕ еще не было – 216 за 219 голосов. ПАСЕ исправляет свои ошибки", – подчеркнула глава украинской делегации в Ассамблее, народный депутат от "Слуги Народа" Мария Мезенцева.

Также говорится, что финальную точку в этой истории поставит Комитет министров Совета Европы в четверг, 17 марта.

Так, ожидается, что Комитет как можно быстрее определит дату, с которой Россия больше не будет считаться членом Совета Европы, а значит – демократического пространства, где уважаются ценности верховенства права и прав человека, подытожила Мезенцева.

Также сказано, что украинская делегация добилась положительного голосования поправки о предоставлении помощи для защиты украинского авиапространства – то есть закрытия неба.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

В июне 2019 года ПАСЕ приняла решения, позволившие россиянам вернуться к работе в Ассамблее. Украина неоднократно требовала прекратить членство РФ в Совете Европы и в ПАСЕ.

25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Совете Европы запустили процедуру исключения России. Позже Комитет министров Совета Европы приостановил членство РФ.

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