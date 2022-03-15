Из ПАСЕ выгнали Россию /фото Council of Europe/ Candice Imbert

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли решение об исключении Российской Федерации, которая ранее приняла решение покинуть организацию самостоятельно. Никто не проголосовал против.

Об этом идет речь в сообщении Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В частности, за это решение проголосовали депутаты из 46 стран Европы.

Россия, пытаясь сохранить лицо, сегодня подала письмо в Совет Европы о добровольном выходе из организации. Зато мы добиваемся именно исключения России, и мы сделали все для этого. Такого единства в ПАСЕ еще не было – 216 за 219 голосов. ПАСЕ исправляет свои ошибки", – подчеркнула глава украинской делегации в Ассамблее, народный депутат от "Слуги Народа" Мария Мезенцева.

Также говорится, что финальную точку в этой истории поставит Комитет министров Совета Европы в четверг, 17 марта.

Так, ожидается, что Комитет как можно быстрее определит дату, с которой Россия больше не будет считаться членом Совета Европы, а значит – демократического пространства, где уважаются ценности верховенства права и прав человека, подытожила Мезенцева.

Также сказано, что украинская делегация добилась положительного голосования поправки о предоставлении помощи для защиты украинского авиапространства – то есть закрытия неба.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

В июне 2019 года ПАСЕ приняла решения, позволившие россиянам вернуться к работе в Ассамблее. Украина неоднократно требовала прекратить членство РФ в Совете Европы и в ПАСЕ.

25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Совете Европы запустили процедуру исключения России. Позже Комитет министров Совета Европы приостановил членство РФ.

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