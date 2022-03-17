Канадское воздушное пространство закрыто для белорусских авиаперевозчиков.

Канада закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.

Как сообщает Министерство транспорта Канады в Twitter, соответствующие меры приняты в рамках комплекса экономических мер против прямых сторонников России и ее вторжения в Украину.

"Мы закрыли воздушное пространство Канады для белорусских авиаперевозчиков и самолетов", - говорится в сообщении.

Ранее, с 27 февраля, Канада закрыла небо и для российских самолетов.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Херсон, Чернигов и Мариуполь.

Украину атаковали и с территории России, и с территории Беларуси.

Александр Лукашенко утверждал, что Беларусь ничем не может помочь РФ в войне против Украины, и российские власти "не зовут" белорусских солдат.

В Евросоюзе утвердили новые секторальные санкции против Российской Федерации и Беларуси из-за нападения на Украину, в частности, они предусматривают ограничение доступа банков к международной межбанковской системе SWIFT и запрет на евро.

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