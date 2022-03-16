Западные государства должны проявить силу, чтобы сдержать Путина, считает экс-спецпредставитель Государственного департамента США.

Президент Российской Федерации Владимир Путин знает, что проигрывает войну в Украине, и удваивает агрессивные действия даже тогда, когда его стратегическая позиция становится слабее.

Это означает, что сейчас наступает самая опасная фаза войны, идет речь в колонке бывшего спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера на УНИАН.

По его мнению, для сдерживания главы РФ Запад должен проявить силу и дать возможность гражданам Украины сражаться и выживать, пока не выдохнется вражеское наступление.

"...Путин знает, что проигрывает, и удваивает агрессивные действия, даже когда его стратегическая позиция ослабевает. Это значит, что сейчас мы вступаем в самую опасную фазу злополучной путинской кампании. США и Запад должны осторожно управлять этой ситуацией...", - считает Волкер.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину. В начале войны противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Одессу, Николаев, Херсон и Мариуполь, есть много жертв.

Курт Волкер считает, что ключом к выживанию Украины в условиях войны с Россией является достаточно длительное сдерживание вражеских войск, чтобы на российской территории начали действовать введенные за агрессию санкции, а московские патриотические лидеры осознали и остановили экономические разрушения.

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