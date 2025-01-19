В воскресенье ХАМАС передал Красному Кресту первых трех заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на освобождение группировкой ХАМАС первых трех израильских заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.

Нетаньяху назвал этот день "невероятно трогательным" и отметил, что "вся нация приветствует их у себя дома".

"Я знаю, мы все знаем, что они прошли через ад, они идут из тьмы к свету, они действительно выходят из рабства ради свободы. Этот момент был достигнут благодаря жертве и храбрости наших героических бойцов. Это большой момент, эмоциональный момент. Великий день", - сказал Нетаньяху.

Видео дня

На передачу Израилю первых заложников отреагировал и пока действующий президент США Джо Байден. Как сообщает CNN, глава Белого дома отметил, что "оружие в Газе замолчало".

"Соглашение, которое я впервые предложил в мае прошлого года для Ближнего Востока, наконец выполняется. Прекращение огня в Газе вступило в силу, и сегодня мы видим, как освобождают заложников - трех израильских женщин, которых удерживали против их воли в темных туннелях в течение 470 дней", - сказал Байден.

Освобождение израильских заложников ХАМАС

Как сообщал УНИАН, в воскресенье стало известно, что боевики ХАМАС передали первых израильских заложников Красному Кресту. Ими оказались три женщины, а именно Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорона Штейнбрехер.

Впоследствии освобожденных должны были передать израильским военным в районе коридора Нецарим.

В целом соглашение, которое было заключено между Израилем и ХАМАС, предусматривает освобождение 33 из 98 израильских и иностранных заложников, которых удерживают в Газе, в течение первого шестинедельного этапа в обмен на тысячи палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля.

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