Gazeta Wyborcza: В Ливии воюют завербованные дети из Сирии

Подросткам из Идлиба и Алеппо предлагают три тысячи долларов за согласие воевать на стороне турецких отрядов против сил, которых поддерживает Россия.

Дети-наемники. 15-летних бойцов учат убивать для обороны Триполи. Все они - несовершеннолетние, завербованные через "Сирийскую свободную армию", которую поддерживает Турция. Сирийская боевая группа действует на севере Сирии, где значительные территории контролирует Анкара.

После непродолжительной тренировки детей отправляют на фронт для участия в боях рядом с солдатами армии премьер-министра Ливии Фаиза аль-Сараджа. В войне против сил Халифа Хафтара его поддерживает президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган, - пишет Gazeta Wyborcza. На поле битвы в Ливии сейчас минимум 150 подростков из Сирии. Они получают зарплату до 3 тысяч долларов в месяц. В общем, теоретически они должны воевать 90 дней.

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Много свидетельств, которые подтверждают это явление, описаны в отчете независимой организации Syrians for Truth and Justice, которая занимается фиксацией нарушений прав человека. Все эти рассказы не оставляют сомнений в том, что детям платят за участие в войне на стороне Аль-Сараджа и Эрдогана. Отчет насчитывает 54 страницы. Он называется "Вербовка Турцией сирийских наемников для ведения боев в Ливии". В документе также описываются методы вербовки.

Наймом детей-солдат занимаются связанные между собой подразделения, такие как "Дивизия Султан Мурад", "Бригада Мутасим" и "Бригада Сулейман Сах", которые сотрудничают с турецкими отрядами. Они стали известными после участия в кампании "Оливковая ветвь", которую Анкара начала против курдов в Сирии в 2018 году. Также они принимали участие в операции "Мирная весна" в прошлом году.

В Ливию сирийские дети попадают двумя путями: через турецкий порт Газиантеп в Стамбул или из Антиохии в Анкару, а затем самолетами Africa Airways в Триполи. Одним из источников в отчете выступает мирный житель города Мари, расположенного в 25 километрах к северу от Алеппо. Эти территории контролирует Турция. Мужчина рассказал, что в январе в его магазин пришел командир одного из подразделений "Бригады Мутасим" с тремя ребятами, которым было 15-16 лет.

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"Они рассказали мне, что едут в Ливию и получили на это согласие своих семей. Очень радовались, что могут заработать три тысячи долларов. Я спросил одного из них, умеет ли он пользоваться оружием. А он ответил, что научится этому в военном лагере", - рассказал сириец.

Несовершеннолетних тренируют группами по 25 человек. Им обещают, что они смогут связаться с семьей с территории Ливии и вернутся домой через три месяца "с большой суммой денег". Другая организация "Сирийская обсерватория прав человека" подтверждает, что большинство детей-наемников родом из Идлиба и окресностей Алеппо.

Исполнительный директор организации Syrians for Truth and Justice Бассам аль-Ахмад сказал турецкому журналисту Амбериону Заману, что у его организации нет доказательств того, что Анкара или Дамаск напрямую связаны с вербовкой детей-наемников. Однако правозащитники уверяют, что у них есть четкие доказательства, что "турецкое правительство причастно к транспортировке сирийских боевиков из Турции в Ливию". Ахмад добавляет, что скоро его организация также опубликует отчет на тему найма иностранцев силами генерала Хафтара, которого поддерживает Россия.

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