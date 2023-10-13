Машину расстреляли с нескольких сторон.

Отец американки израильского происхождения, убитой боевиками ХАМАС , нашел ее тело с помощью функции отслеживания на телефоне и Apple Watch.

Как сообщает The Independent, 24-летняя Даниэль Вальдман посещала музыкальный фестиваль Nova на юге Израиля, когда боевики совершили сокрушительное нападение.

Боевики убили не менее 260 человек и десятки взяли в заложники, превратив рейв-вечеринку в пустыне в бойню .

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Отец девушки Эял Вальдман надеялся, что его дочь в заложниках, но в среду узнал, что Даниэль была убита.

"Через три часа после того, как я приземлился в Израиле, я поехал на юг и смог найти машину, в которой они находились. Мы нашли машину и некоторые вещи, и мы знали, что это машина, в которой находилась Даниэль, благодаря экстренному звонку, который мы получили с ее мобильного телефона через функцию экстренного вызова", - сказал он.

Вальдман сказал, что его дочь пришла на фестиваль со своим парнем Ноамом Шаем. "Она была самым счастливым ребенком, все ее очень любили", - сказал отец.

Шай был "настоящим мужчиной", выросшим в Израиле. Пара познакомилась в армии. Они планировали провести свою жизнь вместе.

"Я определенно видел, как она была убита с двух сторон как минимум тремя или пятью людьми, которые напали на нее. Было по меньшей мере три пушки, которые стреляли по машине", - рассказал отец.

Он сказал, что во время последнего разговора девушка упомянула, что пара планирует вскоре пожениться, но теперь их похоронят вместе. Влюбленные переехали в новую квартиру около месяца назад с собакой.

"Они были там всего несколько недель, теперь нам нужно посмотреть, что делать со всеми их вещами", - сказал отец.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября члены ХАМАСа обстреляли Израиль из Сектора Газа, а затем ворвались на израильскую территорию. Боевики убивали людей, захватывали земли, а также брали пленных. Армия Израиля зачищала территорию от противников и мощно била по сектору Газы. В результате атаки боевиков погибли сотни человек, среди жертв семь граждан Украины.

В ответ на это в стране была объявлена мобилизация и начало операции "железные мечи".

Вчера ЦАХАЛ отчитался о том, что в секторе Газа уничтожил одного из немногих оставшихся в живых до сих пор основателей ХАМАСа.

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