Израильская армия, вероятно, уже заняла здание парламента в Газе.

Группировка ХАМАС окончательно потеряла контроль над городом Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант, которого цитирует Times of Israel.

"Нет сил ХАМАС, способных остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается к каждой точке. Организация ХАМАС потеряла контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданские грабят базы ХАМАС", - заявил Галлант.

По его словам, израильские войска продвигаются "в соответствии с планами и выполняют задачи точно, летально".

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"Мы работаем по заданиям. У нас нет секундомера. У нас есть цели. Мы достигнем наших целей", - говорит Галлант.

Также в Сети распространяется снимок, на котором изображены израильские солдаты, как утверждается, в здании парламента в Газе.

Война в Секторе Газа - последние новости

Как писал УНИАН, в понедельник израильская армия достигла ворот главной больницы города Газа, главной цели в их битве за контроль над северной половиной сектора Газа. В больнице, по словам медиков, пациенты, включая новорожденных, умирали из-за нехватки топлива.

Также мы рассказывали, что ХАМАС планировал, что в случае успеха вторжения 7 октября он продвинется дальше вглубь территорий и захватит более крупные города Израиля. Амбициозной целью палестинцев было достичь западного берега Иордана (другой части территории, населенной палестинцами). Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на более чем 10 источников.

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