По его словам, военные не установили никаких временных рамок для этой операции.

Генерал-лейтенант Армии обороны Израиля Бенни Ганц ответил, сколько продлится наземная операция ЦАХАЛ против террористической группировки ХАМАС в Секторе Газа.

Как сообщает The Times of Israel, Ганц заявил журналистам, что Израиль не установил временных ограничений для текущей операции в Газе.

"По вопросу о продолжительности операции - ограничений нет", - сказал Ганц на брифинге в Тель-Авиве в среду, 8 ноября.

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В то же время бывший министр обороны и глава ЦАХАЛа, который сейчас является членом Военного кабинета, заявил, что эта война является экзистенциальной как с точки зрения безопасности Израиля, так и с точки зрения сохранения сионистских и демократических ценностей государства.

"Война здесь ведется за наше существование и за сионизм, поэтому я не могу дать оценку продолжительности каждого этапа войны и боевых действий, которые начнутся после нее. Мы не можем отступить от нашей стратегической цели", – говорит сказал Ганц.

Силы Израиля вошли в город Газа

Город Газа сейчас окружено, и ЦАХАЛ действует в городе, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Министр обороны Израиля Йоав Галлант подтвердил, что силы ЦАХАЛа находятся в центре города. Он добавил, что лидер ХАМАС в Секторе Газа Яхья Синвар окружен в бункере. Но где находится этот бункер, министр не уточнил.

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