Он заверил, что правительство сделает все возможное для возвращения всех заложников, которые остались в Газе.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что уничтожит группировку ХАМАС и вернет всех заложников, удерживаемых в Газе. Об этом сообщает The Times of Israel.

"Мы снова увидели, какие это монстры из ХАМАСа. Это те же монстры, которые убивали наших граждан и издевались над нашими пленниками", - сказал Нетаньяху.

Он заверил, что правительство сделает все возможное для возвращения всех заложников, которые остались в Газе. По его словам, он дал указание израильской переговорной группе требовать их безопасности.

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"Но помимо этого президент Трамп полностью со мной согласился: мы сделаем все, чтобы вернуть всех заложников, но ХАМАС там не будет. Мы уничтожим ХАМАС и вернем всех наших пленников", - добавил политик.

Война между Израилем и ХАМАС - последние новости

18 января стало известно, что правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня. Соглашение было ратифицировано после более чем шестичасового заседания. Из 33 министров "за" проголосовали 24 человека, 8 - "против".

Соглашение, которое было заключено между Израилем и ХАМАС, предусматривает освобождение 33 из 98 израильских и иностранных заложников, которых удерживают в Газе, в течение первого шестинедельного этапа в обмен на тысячи палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля.

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