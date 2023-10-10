В ХАМАСе говорят, что сами удивлены такому "успеху" своего нападения, ведь ожидали значительно более активного сопротивления Израиля с самого начала.

Лишь ограниченный круг высших руководителей ХАМАС знали о планах по широкомасштабному вторжению в Израиль, которое произошло в минувшие выходные. Об этом агентству Associated Press заявил член руководства ХАМАС в изгнании Али Баракех, проживающий в Ливане.

"Лишь несколько командующих ХАМАС знали о нулевом часе", - сказал Баракех, добавив, что атаку около года планировали полдюжины высших командующих ХАМАС в Газе, и что даже ближайшие союзники группировки не были заранее проинформированы о времени нападения.

Он также опроверг сообщения о том, что иранские спецслужбы помогали планировать атаку. Он признал, что иранские и ливанские боевики Хезболлы помогали ХАМАС в прошлом, но сказал, что после войны в Газе 2014 года ХАМАС производит свои собственные ракеты и самостоятельно обучает своих боевиков.

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Баракех отрицает и то, что нападение имело целью сорвать усилия США по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. По его словам, атака была ответом на ряд действий ультраправого правительства Израиля за последний год.

При этом Баракех утверждает, что даже в самом ХАМАС были шокированы итоговым масштабом своего вторжения, ведь они ожидали, что Израиль сможет быстро локализовать атаку, не допустив крупного прорыва.

"Мы были удивлены этим большим обвалом. Мы планировали получить какие-то достижения и взять пленных для обмена. Эта армия была бумажным тигром", - сказал Баракех.

Как отмечает Associated Press, его слова о небольшой операции опровергает тот факт, что в нападении приняли участие около 1000 боевиков, которые атаковали сразу с суши, с моря и даже с мотопарапланов.

Бараке заверил, что ХАМАС готов вести длительную войну с Израилем, заявив, что у него есть 40 тысяч боевиков только в Газе, а также арсенал ракет, которого хватит надолго. Также он выразил уверенность, что Иран и ливанская Хезболла "присоединятся к битве, если Газа будет покорена".

Конфликт Израиля и ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, армия Израиля восстановила контроль над границей с Сектором Газа после того, как террористы ХАМАС взорвали участки пограничного забора во время атаки в субботу утром. Инженерно-боевые войска работают над минированием территорий возле дыр в заборе. При этом, по оценкам ЦАХАЛа, на территории Израиля все еще скрывается небольшое количество террористов.

На фоне интенсивных ударов по объектам ХАМАСа в Газе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что это только начало. По его словам, никаких переговоров больше не будет, Израиль намерен уничтожить ХАМАС.

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