Аналитик отмечает, что войска могут прибыть с различными миссиями.

Западные страны действительно могут отправить свой контингент в Украину, но, скорее всего, речь будет идти не о боевых, а о вспомогательных задачах. Такое мнение в интервью каналу "Еспресо" высказал полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант.

"На войне всегда существует вероятность того, что может произойти что угодно. Следовательно, существует вероятность развертывания иностранных войск на территории Украины, особенно когда речь идет о военной подготовке украинских бойцов. Вооруженные Силы Украины остро нуждаются в поддержке в подготовке солдат внутри страны", - сказал он.

Грант пояснил, что отправка украинских солдат на тренировки за границу - это потеря времени, которое может иметь решающее значение. Поэтому западные инструкторы, по его мнению, потенциально могут вернуться в Украину.

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Также он эксперт считает, что украинский Генштаб нуждается в помощи европейских штабных офицеров для планирования операций и решения организационных вопросов.

"Однако в долгосрочной перспективе трудно предсказать возможность ввода войск в Украину. Что касается краткосрочной перспективы, нам придется ждать и наблюдать за действиями Франции. Остается неопределенным, будут ли их действия лишь разговорами или реальной реализацией", - говорит Грант.

Разговоры об отправке западных войск на помощь Украине

Как писал УНИАН, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон впервые озвучил мнение о том, что отправка западных армий в Украину является тем, что нельзя полностью исключать. При этом он признал, что сейчас согласия на это среди союзников нет.

Хотя большинство стран Европы поспешили заявить о неготовности отправлять свои армии в Украину, некоторые европейские лидеры одобрительно отозвались об этой идее. В частности отправку западных войск в Украину поддержал президент Литвы Гитанас Науседа. Глава польского МИД Радослав Сикорский тоже считает, что такое решение не является чем-то немыслимым.

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