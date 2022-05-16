Евросоюз надеется, что украинцы смогут прогнать оккупантов, отметил глава европейской дипломатии.

Европейский союз не признает частью России ни один захваченный квадратный километр Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

В частности, его спросили, как повлияют действия России по провозглашению захваченных украинских территорий частью России на возможность установления режима прекращения огня.

"Мы не признаем ни одного квадратного километра украинской земли, захваченной россиянами. Как мы не признали Крым, так мы не признаем ни одну часть Украины, которая будет заявлена частью Российской Федерации. Мы защищаем территориальную целостность Украины. И когда мы говорим, что надеемся, что Украина выиграет эту войну, это означает, что они (украинцы - Ред.) смогут отбросить захватчиков за пределы их границ", - сказал глава европейской дипломатии.

Напомним, 24 февраля рано утром российские войска вторглись в Украину и назвала войну в нашей стране "спецоперацией", в частности, для "денацификации" наших земляков. РФ удалось захватить ряд украинских населенных пунктов, в том числе Херсон и Энергодар.

Государства-члены Евросоюза и США решили помочь Киеву - ввели против Москвы новые санкции и предоставили украинской стороне оружие.

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