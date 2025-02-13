Американский президент заявил, что Украине "придется заключить мир".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не дал однозначного ответа относительно роли Украины в переговорах по завершению войны, которую ведет против нашего государства Россия.

Произошло это во время брифинга американского лидера в Овальном кабинете. Так, журналисты спросили Трампа, рассматривает ли он Украину как равноправного участника мирного процесса. Президент США избежал прямого ответа.

"Это интересный вопрос. Я думаю, что им придется заключить мир. Людей убивают, это нехорошая война, и я думаю, что им придется заключить мир. Вот что я думаю", – ответил глава Белого дома.

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Другие заявления Дональда Трампа об Украине

Как известно, Трамп не раз повторял тезис о том, что если бы он был президентом США, Россия бы не напала на Украину в 2022 году. Стоит отметить, что война РФ против Украины продолжается с 2014-го, а первый президентский срок Трампа пришелся на 2017-2021 годы.

Кроме того, он обещал завершить войну в Украине за 24 часа, хотя потом и признал, что это недостижимая цель. По словам американского президента, прекращение огня в Украине возможно "в не слишком далеком будущем".

В то же время возвращение на границы 2014 года глава Белого дома считает маловероятным.

Говоря о перспективе членства Украины в НАТО, он согласился с заявлением главы Пентагона Пита Хегсета, который назвал такой сценарий нереалистичным.

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