Форма мира будет полностью зависеть от Европы.

С момента вторжения РФ в Украину в 2022 году "Ничего об Украине без Украины" было своеобразной мантрой США. Однако сейчас это изменилось, теперь это мир Дональда Трампа и Владимира Путина, и Штаты больше не заинтересованы в обеспечении безопасности Украины и Европы.

Об этом пишет The Telegraph. По итогам разговора с российским правителем, Трамп заявил, что они "договорились, чтобы наши команды немедленно начали переговоры". Если так и произошло, то это большая победа путинского мировоззрения.

"Российский президент всегда считал, что только те страны, которые решают судьбу других, могут быть по-настоящему суверенными. Он всегда был настроен на то, что Россия будет одной из великих держав – наряду с Соединенными Штатами и Китаем – способных поделить между собой остальной мир. Именно поэтому он всегда хотел говорить о судьбе Украины с Вашингтоном, а не с Киевом. Все остальное было бы унижением. Однако победа для путинского эго – это не то же самое, что победа в войне. По крайней мере, она не должна быть таковой", – акцентирует издание.

Видео дня

Во время встречи в формате "Рамштайн" глава Пентагона Пит Хегсет очертил позицию Трампа по Украине: оккупированная территория не будет возвращена Украине, Киев не получит ни членства в НАТО, ни гарантий безопасности по пятой статье Альянса. К тому же Вашингтон не будет посылать свои войска для миротворческой миссии. Такое соглашение лишь вознаградит Россию "украденной землей" и сделает Украину уязвимой к повторному нападению в ближайшие годы. Хотя Хегсет и призвал к гарантиям безопасности, которые сделают невозможным такое развитие событий.

"Если это обещание будет выполнено, если Украина удержит Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр, если она останется свободной и станет процветающей, тогда можно будет сказать, что украинский народ победил. Да, ужасной ценой и с несовершенным миром – но, тем не менее, он победит, и у него будет будущее", – добавил автор.

Но тут есть загвоздка. Трамп дал понять, Америка не заинтересована в гарантировании ни украинской, ни европейской безопасности. Поэтому форма мира будет полностью зависеть от Европы (включая Великобританию). Это будет означать необходимость масштабных инвестиций в вооруженные силы и оборонную промышленность, чтобы сдержать будущее нападение России не только на Украину, но и на европейскую часть НАТО.

Украина имеет самую большую, наиболее закаленную и боеспособную армию в Европе. Если Британия и союзники сдержат слово, они "смогут организовать надежную оборону континента от Черного моря до Баренцева и от Харькова до графства Керри (нейтралитет Ирландии также будет зависеть от того, сработает ли этот европейский сдерживающий фактор в случае отступления США)".

Альтернатива будет мрачной, прогнозирует издание:

"Путин вернется в Украину через несколько лет и захватит Харьков и Киев. Затем он вторгнется в страну НАТО, будучи уверенным, что альянс не оправдает своей риторики о коллективной обороне".

США изменили свою стратегию в отношении войны в Украине

О резком изменении американской политики в отношении России и ее войны против Украины в западных медиа вышел не один материал. Associated Press пишет, что одним из признаков этого стал сигнал о том, что Вашингтон и Москва могут работать над достижением соглашения о прекращении боевых действий в Украине без Украины.

О том, что Дональд Трамп одним телефонным звонком перевернул многолетнюю политику США в отношении войны в Украине, пишет и издание Bloomberg. Европейские лидеры, которые во времена Байдена были в целом солидарны с Вашингтоном, были ошеломлены, узнав об этом звонке, а некоторые из них заявили, что он, похоже, сигнализирует о том, что Трамп сдает Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: