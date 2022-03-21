Глава МИД сообщил, что разослал международным партнерам конкретный перечень санкций, которые надо ввести против РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует новые санкции стран Запада против Российской Федерации, которые будут введены в скором времени.

Об этом глава МИД сообщил во время видеообращения в социальной сети Facebook.

"Я провел эти два дня на телефоне с коллегами разных стран. Говорим традиционно о поддержке обороноспособности нашего государства, о санкциях, потому что нельзя сейчас останавливаться. Нужны новые санкции и они будут в скором времени, на следующей неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть именно те вещи, которые, по мнению Украины, являются важными", - подчеркнул Кулеба.

"Например, вчера я занимался такой, что называется WhatsApp-дипломатией, - рассылал коллегам, от которых зависит решение, конкретный перечень тех санкций, которые нужны Украине", - заявил глава МИД.

Также еще одним направлением работы он назвал "выталкивание тех международных компаний из России, которые сами еще не поняли, что им нужно уйти".

"Эти компании включают как крупные продуктовые, вроде Nestle или Danone, или Unilever, бытовой химии, или так же есть очень точечные компании, например без которых Россия не сможет делать свои ракеты такими, чтобы они летали и попадали в цели. И мы работаем по всему спектру этих компаний, и со всеми. Некоторые на нас сильно обижаются, что мы оказываем на них слишком большое давление, но не время обижаться, а время делать выбор: ты на стороне добра или ты на стороне зла?", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что быть на стороне добра - это быть на стороне Украины и не работать в РФ "на стороне зла и не подпитывать их экономику".

Напомним, Польша намерена конфисковать российское имущество на своей территории. Пока в Польше на такие действия есть конституционные ограничения, поэтому инициативу проведут через сейм, чтобы она стала законом.

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