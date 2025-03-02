Нужно создавать оборонно-производственный союз.

Создание в Европе объединенных Вооруженных сил недостаточно, необходимо начинать объединение не просто безопасности, а оборонного-производственного направления. Такое мнение высказал украинский дипломат, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский в интервью Радио НВ.

Он выразил надежду, что в ближайшее время этот вопрос будет поднят, учитывая то, как меняется сейчас мир.

"Не просто армия, а безопасностно-оборонно-производственный союз, или индустриальный союз. Уже посчитано примерно, кто что производит в ЕС в виде оружия, куда оно тратится, где дублируются производства, где они неэффективны. И есть предложения достаточно обоснованные, как финансировать, чтобы никто не потерял от того, что он остановит свое маленькое производство в пользу кого-то более успешного, как это ему будет компенсировано", - сказал Веселовский.

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По словам дипломата, сейчас вся Большая Европа в условиях больших вызовов должна преобразовываться и в сфере безопасности. И здесь есть пример Украины, которая и сама, и при определенной помощи разных государств мира, прежде всего европейских, сопротивляется российской агрессии, показывает правильный путь.

"К этому, мне кажется, надо не просто призывать, но и подталкивать европейцев. Нужен четкий план действий, что мы и как делаем, кто в этом участвует, кто что вносит. А мы вносим больше всего и мы дарим наш этот вклад остальной Европе. Мне кажется, возможен общеполитический диалог с конкретными датами и странами, размерами взносов. Такой диалог Украина имеет право начинать с Европой", - сказал Веселовский.

Он предполагает, что возможно в эти дни, во время встреч и мероприятий в Европе, президент Украины Владимир Зеленский поднимет этот вопрос.

Украина и Европа - новости

Как сообщал УНИАН, в феврале президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности призвал создать Вооруженные силы Европы.

Президент Украины также отметил, что без украинской армии у европейских военных сил не хватит, чтобы остановить Россию, ведь только наша армия в Европе сейчас имеет современный опыт войны, однако только нашей армии недостаточно также.

На сегодняшней встрече в Лондоне европейские лидеры планируют предложат более конкретные средства для поддержки Украины и попытаются оживить возможное мирное соглашение с Россией.

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