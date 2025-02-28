Екатерина Гирнык

Америка и Европа кардинально разошлись во взглядах на планы Путина.

Президент США Дональд Трамп регулярно заявляет о доверии к Владимиру Путину, но Европа не может позволить себе верить российскому диктатору на слово. Как отмечает Politico, особенно это касается соседних с Россией стран или тех, кто пережил советскую оккупацию.

Как отметил глава военной разведки Швеции Томас Нильссон, европейцы просто не могут позволить себе ослабить бдительность.

"Как только военные действия в Украине прекратятся или уменьшатся, мы уверены, что россияне вернутся в наш район. Они уже говорят о строительстве баз вдоль новой линии фронта с Финляндией, а также в Арктике", - сказал он.

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При этом растущие разногласия между США и Европой не дают покоя всем европейским руководителям оборонных и разведывательных ведомств, отмечает Politico.

"По мнению большинства европейцев, мир не входит в список приоритетов Путина. Он использовал переговоры и недобросовестную дипломатию в Украине и Сирии, чтобы перехитрить и заманить в ловушку других", - отмечает издание.

Politico напоминает, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп просто отмахнулся от мысли, что в случае заключения мирного соглашения европейским миротворческим силам в Украине потребуются гарантии безопасности со стороны США.

"По всей видимости, для него слова Путина достаточно. Однако понятно, что для европейцев - или украинцев - этого недостаточно. Гарантии безопасности значат все, потому что они не могут игнорировать милитаристскую историю Путина или его решимость восстановить статус России как великой державы", - пишет издание.

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Угроза того, что Россия собирается развязать войну в какой-то другой стране - главный страх Европы, особенно стран, расположенных рядом с Россией, таких как страны Балтии, Северной Европы и Польша.

Так, Служба внешней разведки Эстонии уже предупредила, что Россия расширяет свои вооруженные силы, "готовясь к возможной будущей войне с НАТО". Датская разведка прогнозирует, что в течение пяти лет Россия может быть готова к ведению "крупномасштабной войны" в Европе. Правительство Литвы вновь ввело воинскую повинность и увеличивает расходы на оборону до 3,45 процента от валового внутреннего продукта. А латвийская разведка считает, что Кремль целенаправленно развивает свой потенциал, чтобы противостоять НАТО. И именно страх перед Россией побудил Финляндию и Швецию вступить в НАТО.

"В долгосрочной перспективе я не исключаю возможности того, что русские решат или посчитают, что они действительно могут испытать статью 5", - сказал глава военной разведки Швеции в интервью Politico.

Он не утверждает, что военная угроза неминуема - пока в Украине идет война, у России нет возможности провести еще одну крупномасштабную военную кампанию. Тем не менее, по его словам, у России по-прежнему много средств, которые она "может использовать в любой момент": от боевых самолетов и военных кораблей до ядерного оружия и кибертехнологий.

Трамп и война в Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что война в Украине завершится или очень скоро, или вообще никогда.

По его словам, ведется работа над тем, чтобы "привести к концу эту войну". Трамп добавил, что следующим шагом на пути к мирному урегулированию в Украине должно стать прекращение огня, и его, как считает американский президент, можно достичь быстро.

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