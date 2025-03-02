Зеленский на встрече получит обещание "непоколебимой поддержки" от Стармера и других европейских лидеров.

Премьер-министр Британии Кир Стармер на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским и другими западными лидерами в воскресенье в Лондоне попытается возродить надежду на мир в Украине после конфликта украинского лидера и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Как пишет Reuters, Зеленский на встрече получит обещание поддержки от Стармера и других европейских лидеров.

"В воскресенье Стармер будет надеяться, что они предложат более конкретные средства для поддержки Украины и попытаются оживить возможное мирное соглашение с Россией, убедив Трампа, что Европа может выступить в защиту себя. Некоторые из них также могут призвать Зеленского вернуться к переговорам с американским лидером", - пишет Reuters.

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Так, генсек НАТО Марк Рютте и президент Польши Анджей Дуда уже призвали украинского лидера найти способ восстановить отношения. Нильс Шмид, представитель по внешней политике социал-демократов канцлера Олафа Шольца, заявил в субботу агентству Reuters, что Европе необходимо поддерживать контакты с Трампом.

При этом сам Стармер ранее в своем заявлении уже предложил свою "непоколебимую поддержку Украине".

Стармер начнет воскресенье с переговоров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Затем к ним присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон, представитель ЕС Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и лидеры Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. На встрече также будет присутствовать министр иностранных дел Турции.

Как отмечает Reuters, Стармер надеется взять на себя роль лидера, предложив Великобритании стать мостом между Европой и Соединенными Штатами. На данный момент Стармер хочет снизить температуру после ссоры в Овальном кабинете Трампа, отмечает издание.

"Воскресный саммит и внеочередной саммит ЕС в Брюсселе на следующей неделе станут решающими для определения того, смогут ли европейские лидеры предложить Украине что-то конкретное и исправить нанесенный ущерб", - пишет издание.

При этом ожидается, что в воскресенье европейские лидеры вновь будут настаивать на проведении мирных переговоров с участием Украины, укреплении позиций Киева и предоставлении необходимых гарантий безопасности для обеспечения прочного мира и сдерживания любого будущего российского нападения.

Конфликт Зеленского и Трампа

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон – там должны были подписать соглашение о полезных ископаемых. Однако во время встречи между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Вэнсом возник спор, все произошло "в прямом эфире", под прицелом камер.

В результате перепалки украинский лидер покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

Bloomberg сообщал, что после пэтой ссоры премьер-министр Стармер пытался убедить президентов США и Украины вернуться за стол переговоров. Однако команда Трампа отклонила просьбу вернуться к переговорам. В Белом доме заявили, что нужно время, чтобы остыть.

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