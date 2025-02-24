Угроза агрессии России существует прежде всего для тех стран, которые имеют длительную общую с РФ историю, считает президент.

Угроза агрессии России существует для многих стран, а в первую очередь для тех, которые имеют длительную общую с РФ историю и находятся под ее влиянием. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита "Поддерживай Украину", отвечая на вопрос эстонского СМИ, может ли существовать угроза для Эстонии и как быстро эта угроза может возникнуть.

"Все страны, которые до 1990-1991 года находились под влиянием России, я думаю, что прежде всего [под угрозой]. Россия стремится продолжить подобное влияние, присутствовать на территории этих независимых стран, которые в течение советских времен были республиками СССР. Конечно, речь идет и об Украине, и о Молдове, и об Эстонии, Литве, Латвии", - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, под угрозой те страны, где российское влияние было чрезвычайно большим. Речь идет, в частности, о Польше, Словакии.

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"Наиболее опасный момент, когда люди имеют российские корни. Я просто делюсь своим опытом. Если вы имеете общую границу с Россией, то у вас может быть подобное общество. Итак, когда речь идет о русскоязычном населении, населении, которое наполовину эстонцы, наполовину русские, как у нас, например, было - украинцы, русские... Когда у вас есть длительная общая история, то тогда будет риск. Так же, как ситуация была в Крыму или на востоке Донбасса. Они [россияне] говорили, что не оккупируют нашу территорию, а защищают русскоязычное население", - пояснил украинский президент.

Именно поэтому, отметил он, народ Эстонии имеет эти риски, если Украина упадет.

"Я думаю, что все эти страны будут иметь аналогичные риски из-за российской политики, из-за их видения мира, русского мира", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, отвечая на вопрос, отметил, что и ЕС, и НАТО чувствуют угрозу, если российский диктатор Владимир Путин будет продолжать реализовывать "свои задачи".

"Мы знаем историю. Мы инвестировали в оборону в течение многих лет, и наша цель - выйти на 5% ВВП. Сейчас мы имеем примерно уже 4% ВВП. Мы прекрасно понимаем, что независимость имеет чрезвычайную стоимость, она - бесценна. Мы помогаем Украине. У нас есть общий враг. И Украина сейчас бьется за Европу, за страны Балтии, за скандинавские страны. Поэтому если мы говорим о несправедливом мире, это поразит всех. Потому что и Иран, и Северная Корея тогда смогут думать, что они могут делать все, что хотят", - сказал Михал.

Собирается ли Путин заканчивать войну

Как сообщал УНИАН, на днях издание NBC News опубликовало материал, в котором, ссылаясь на четырех сотрудников западной разведки и двух чиновников из Конгресса США, утверждалось, что Путин не хочет мирного соглашения, поскольку верит в то, что он сможет захватить всю Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти с различными формами агрессии и провокаций даже на Германию и Францию.

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