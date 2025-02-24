Зеленский также отметил, что РФ никогда не простит миру своего поражения, поэтому надо быть готовыми.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на окончании войны в 2025 году, так как ситуация сложная. Об этом он сказал во время пресс-конференции, в которой принимают также участие лидеры стран, прибывших в Киев на саммит "Поддерживай Украину".

В частности, Зеленского спросили, какие у него надежды на будущее Украины и украинцев в следующие три года после трех ужасных лет войны.

"Мы надеемся, что мы сможем закончить эту войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация", - подчеркнул президент.

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Он выразил благодарность и уважение военным, и одновременно подчеркнул, что очень сложно всем "нашим странам проходить всю эту войну".

"Я не могу говорить о трех годах", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил украинский лидер, надо говорить, как подготовить безопасность, потому что Россия может вернуться и через 10 лет, если "мы не будем готовы".

"Они (оккупанты - УНИАН) не вернутся, если мы вернем их на их место, на их территорию. И, если Украина будет в Европейском союзе и НАТО в ближайшем будущем. Они не вернутся, если у нас будет крепкая армия, Альянс и единство", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент сказал, что Кремль никогда не простит свое поражение.

"По моему мнению, они никогда не простят миру, что они не перемежают. И вы увидите, что они не победят", - подчеркнул президент.

Другие новости с совместной пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами стран, приехавших в Киев на саммит "Поддерживай Украину", сказал, что виновники из России, которые начали войну против Украины должны пойти под трибунал даже после завершения "горячей фазы" боевых действий.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен справедливый и долговременный мир. По его словам, в этой войне трудно найти справедливость из-за действий, которые делает Россия, из-за гибели многих людей, из-за тысяч тех, кто находится в российских тюрьмах.

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