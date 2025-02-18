Разведданные США и их близких союзников показывают, что глава РФ верит в то, что он сможет захватить всю Украину.

В то время как администрация президента США Дональда Трампа начинает предварительные переговоры с российскими официальными лицами о прекращении войны в Украине, глава Кремля Владимир Путин до сих пор не заинтересован в реальном мирном соглашении. Более того, российский диктатор все еще хочет захватить всю Украину.

Об этом сообщили изданию NBC News четыре сотрудника западной разведки и два чиновника из Конгресса США.

"У нас нет никаких данных о том, что Путин сейчас заинтересован в реальном мирном соглашении", - сказал один из источников журналистам.

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Отмечается, что разведданные США и их близких союзников показывают, что глава РФ верит в то, что он сможет захватить всю Украину, "пересидев" Европу.

"Он думает, что побеждает", - подчеркнул один из представителей западной разведки.

Он добавил, что российские потери на поле боя не вынуждают Путина прекратить борьбу, так как для него это не так уж и важно.

"Лидерство президента Трампа создало первую за многие годы возможность для переговоров, и он сделал это всего за четыре недели пребывания у власти. Администрация Трампа продолжит добиваться заключения сделки, которая будет отвечать американским интересам и приведет к окончательному разрешению этого конфликта", - заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз в комментарии для издания.

Журналисты напомнили, что Трамп говорил о том, что Путин во время их недавнего телефонного разговора заверил его в том, что он "хочет прекратить войну в Украине".

Помимо этого Трамп рассказывал журналистам о том, что президент Украины Владимир Зеленский также хочет завершить войну и заключить мирное соглашение.

Чиновники отметили в разговоре с журналистами, что Путин может согласиться на прекращение огня и более широкое мирное соглашение для того, чтобы получить время на восстановление сил. Они считают, что российский диктатор не захочет пойти на компромисс ради достижения мира. По их словам, он также может пойти на переговоры ради того, чтобы выяснить, на какие уступки могут пойти США и Украина.

Кроме того, четыре сотрудника западной разведки заверили журналистов, что Путин не собирается сокращать численность своих войск в Украине или выводить какие-либо формирования или технику из западной части России. По их словам, глава РФ может чувствовать в себе силу из-за недавних комментариев представителей администрации Трампа о том, что США не рассматривают членство Украины в НАТО как реальный результат урегулирования войны путем переговоров.

"Его цели остаются максималистскими", - добавил один из сотрудников западной разведки.

Чиновники поделились, что оценки американской разведкой мышления Путина были весьма ограниченными. Тем не менее разведданные, которые она получает от других стран, показывают, что Путин сохраняет широкие амбиции в отношении Украины.

Также источники рассказали журналистам, что украинское правительство переживает о том, что оно может не участвовать в переговорах и что Россия не захочет идти на компромисс.

Переговоры о завершении войны в Украине - важные новости

Ранее в Bloomberg сообщили, что США и Россия выступили против присутствия президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Эр-Рияде. Он отмечал, что Украина "ничего не знала" о встрече США и РФ в Саудовской Аравии.

Кроме того, США определились с представителем на переговорах с Украиной и РФ. Им станет спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг.

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