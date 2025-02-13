Вторжение россиян в другие страны Европы может быть быстрым, и американским солдатам придется воевать.

Если Путину позволят продолжить агрессию, в частности против стран Европы, умирать придется и американцам. Такое предупреждение озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Хмельницкой АЭС.

Он отметил, что во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом накануне напомнил ему, что американские войска есть на территории Европы в пределах обязательств НАТО.

"И если будет вторжение быстрое, а если оно будет, то оно будет быстрое - ваши военные будут воевать", - сказал Зеленский.

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Глава государства также предостерег от того, чтобы оценивать политические решения категориями доходности.

"Вы знаете, финансисты говорят: в чем profits (прибыли)? Да, интересы?" И я ему говорю: сохранить просто жизнь ваших людей. Потому что там находится где-то 100 тысяч американского контингента в Европе. Просто они будут воевать. И не все выживут, потому что это война, и потому что это русские. Я думаю, что это опасно", - заявил Зеленский.

Путин готовится к войне, а Трамп считает выгоды в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский предупреждал, что российский диктатор Владимир Путин увеличивает численность личного состава российской армии на 150 тысяч солдат и может напасть на Польшу и Литву с территории Беларуси.

Тем временем Трамп уже начал считать, сколько денег заработает на украинских полезных ископаемых, которые он хочет в обмен на американскую помощь Украине.

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