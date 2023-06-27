На вопрос о событиях в России американские дипломаты должны были только отвечать, что США следят за ситуацией.

Госсекретарь США Тони Блинкен в пятницу вечером направил всем американским дипломатам срочную телеграмму, в которой запретил комментировать вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" в России.

"Телеграмма продемонстрировала уровень тревоги администрации Байдена по поводу событий в России и то, насколько важно для Белого дома и Госдепартамента контролировать сообщения о ситуации публично и в частном порядке", - сообщает Axios.

По словам официальных лиц США, в телеграмме Блинкен сказал всему персоналу Госдепартамента ни с кем не обсуждать ситуацию в России. На вопросы иностранных правительств о событиях в России американские дипломаты должны были только отвечать, что США следят за ситуацией.

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Один из чиновников отметил, что у получивших телеграмму сложилось впечатление, что она была отправлена для того, чтобы "убедиться, что ни один американский дипломат не сказал ничего, что могло бы создать впечатление, что США каким-либо образом причастны к кризису".

Другой чиновник сказал, что на момент отправки телеграммы ситуация в России была очень неясной, и очевидно Блинкен хотел, чтобы официальные лица США хранили молчание, пока не появятся более подробные сведения о ситуации.

Сам Блинкен в нескольких интервью говорил, что кризис был внутренней проблемой России, и США никоим образом не были вовлечены в него.

Вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" в России - реакция США

После начала вооруженного мятежа Пригожина в Белом доме заявили, что США следят за ситуацией и собираются проконсультироваться с союзниками по этому вопросу.

Президент США Джо Байден 26 июня, комментируя события в России, подчеркнул, что Штаты и их союзники не причастны к бунту "вагнеровцев".

Как сообщал CNN, в американской разведке ожидали, что марш Пригожина на Москву встретит гораздо большее сопротивление и будет "намного более кровавым, чем был".

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 26 июня вновь заявил, что США абсолютно непричастны к бунту Пригожина. Кирби также отметил, что Соединенным Штатам не известны параметры сделки между Путиным и главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Также они не знают, где сейчас находится Пригожин и большая часть его войск.

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