Местные застройщики уже хлопочут о возведении домов для американских военнослужащих и их семей.

Военнослужащие США могут остаться возле аэропорта близ Жешува в 160 км от украинской границы, на срок до 10 лет.

Как сообщил портал RMF24 в настоящее время американские военные в аэропорту занимаются переправкой военной техники в Украину. По данным издания, американцы арендуют у частного предпринимателя несколько гектаров земли недалеко от аэропорта. Издание узнало, что соглашение об аренде заключено на пять лет с возможностью продления еще на пять.

На этом земельном участке установлены палатки и контейнеры, в которых живут американские солдаты. Рядом находится автобаза, также арендованная у частного предпринимателя.

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При этом издание отметило, что земельные участки в окрестностях аэропорта близ Жешува раскупаются под строительство квартир и домов для американских военных.

Застройщики прогнозируют, что американские военные останутся на этой территории надолго. Как отметило издание, в течение многих месяцев военные сняли большинство номеров в гостиницах и арендовали много квартир. Обращения в местный муниципалитет о предоставлении жилья продолжают расти.

Мэр гмины Тшебовниско, где расположен аэропорт, Леслав Кузняр отметил, что застройщики обращаются к местным властям именно с условиями строительства многоквартирных или частных домов и именно для американских солдат. "Они объясняют это тем, что если солдаты будут здесь в течение нескольких лет, то они привезут семьи, и им надо будет где-то жить", - пояснил Кузняр.

Контингент США в Европе

Летом 2022 года президент США Джо Байден официально объявил о расширении американского военного контингента в Европе в ответ на российское нападение на Украину.

В ноябре 2022 года в Белом доме сообщили, что дополнительные войска США останутся в Польше на длительное время, поскольку США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга НАТО.

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