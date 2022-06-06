Доминик Рааб сообщил о дальнейшей поддержке расследования МУС по военным преступлениям армии РФ в Украине.

Великобритания предоставляет адвокатов и полицию для поддержки расследования Международного уголовного суда (МУС) в отношении военных преступлений в Украине.

Об этом информирует британское правительство на своем официальном сайте со ссылкой на вице-премьер-министра Доминика Рааба, который сегодня обнародовал второй пакет поддержки расследования МУС.

"В дополнение к финансированию в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, предоставленному в начале этого года, будет предложена специальная юридическая и полицейская группа для поддержки расследования. Сюда будет входить специальный офицер столичной полиции, дислоцированный в Гааге, который предоставит МУС быстрый доступ к дальнейшей британской полиции и военной экспертизе. Семь британских юристов, которые имеют большой опыт в сфере международного уголовного права, предложили помочь обнаружить доказательства и привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях", - говорится в сообщении.

Помощь предусматривает также проведение специального тренинга по расследованию военных преступлений украинской полиции от имени МКС в сотрудничестве с норвежской полицией; постоянный анализ и мониторинг событий в Украине, включительно с сохранением каких-либо доказательств, касающихся военных преступлений.

Как отмечают в правительстве, российские войска должны знать, что они будут отвечать за свои действия, а мировое сообщество будет работать вместе, чтобы обеспечить справедливость.

В сообщении отмечается, что в начале этого месяца генеральный прокурор Великобритании Суелла Браверман посетила Украину и возглавила делегацию экспертов по вопросам военных преступлений в регионе для поддержки работы генерального прокурора Украины Ирины Венедіктової.

Военные преступления российской армии в Украине

24 февраля РФ ворвалась на территорию независимой Украины. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и поставки в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 2 марта начал расследование преступлений, совершенных в Украине.

Начиная с 13 апреля мировые лидеры начали признавать действия российской армии в Украине геноцидом. Соответствующие заявление сделали президент США Джо Байден, премьер Канады Джастин Трюдо президент Колумбии Иван Дуке, а за ними и фактически все представители верхушки европейской политики.

3 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о завершение первого этапа расследования российских военных преступлений в Ирпене в Киевской области.

15 мая стало известно, что в Украине для расследования военных преступлений, которые совершили российские оккупанты, приедут 42 следователи Международного уголовного суда.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, по состоянию на 25 мая в Украине зарегистрировано более 20 тысяч военных преступлений.

3 июня сообщили, что члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине прав человека и международного гуманитарного права осуществят свою первую миссию в страну в период с 7 по 16 июня 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: