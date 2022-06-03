Независимая международная комиссия Организации Объединенных Наций по расследованию нарушений в Украине является органом, уполномоченным Советом по правам человека ООН.

Члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине прав человека и международного гуманитарного права осуществят свою первую миссию в страну в период с 7 до 16 июня 2022 года.

Об этом говорится в пресс-релизе комиссии.

Отмечается, что комиссары намерены посетить несколько городов, в частности Львов, Киев, Харьков и Сумы, чтобы получить информацию из первых уст о вероятных нарушениях, а также встретиться с пострадавшими, свидетелями и внутренне перемещенными лицами.

Ожидается, что три комиссары, которые принимают участие в миссии, Эрик Мосэ (председатель комиссии), Ясмінка Джумхур и Пабло де Грейф встретятся с представителями и представительницами правительства, включая ключевых министров, гражданского общества и агентств ООН, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, уполномоченным Советом по правам человека ООН, среди прочего, расследовать все возможные нарушения и ущемления прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления, в контексте агрессии РФ против Украины; установить факты, обстоятельства и первопричины любых подобных нарушений и ущемлений; а также собирать, обобщать и анализировать доказательства таких нарушений и притеснений, включительно с их гендерным измерением, на случай будущих судебных разбирательств.

Комиссары проведут пресс-конференцию в конце своей миссии 15 июня.

Комиссия представит доклады по итогам своей деятельности Генеральной Ассамблее в октябре 2022 года и Совету по правам человека ООН – в марте 2023 года.

Ранее стало известно, что Россия направила государствам-членам ноту с угрозами накануне голосования за инициативу США по отстранению России из Совета ООН по правам человека.

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